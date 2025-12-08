Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων από τη 16η έως την 26 αγωνιστική

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της Super League, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε και το πρόγραμμα για το υπόλοιπο της σεζόν 2025-26, με όλους τους αγώνες της νέας χρονιάς.

Μετά τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι ομάδες της Super League θα επανέλθουν στην αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αναμετρήσεων από τη 16η έως την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα της Super League

16η Αγωνιστική

10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ

10/01 19:30 Ατρόμητος Αθ. – Ολυμπιακός

10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

11/01 17:30 ΟΦΗ – Asteras Aktor

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17η Αγωνιστική

17/01 15:30 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

17/01 18:30 Asteras Aktor – Ολυμπιακός

18/01 17:00 ΑΕΛ – Άρης

18/01 19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19/01 18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

19/01 20:00 Βόλος – Ατρόμητος Αθ.

18η Αγωνιστική

24/01 17:00 Ολυμπιακός – Βόλος

24/01 19:30 Asteras Aktor – ΑΕΚ

24/01 20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

25/01 16:00 Άρης – Λεβαδειακός

25/01 17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

25/01 19:30 Ατρόμητος Αθ. – Παναθηναϊκός

25/01 21:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

19η Αγωνιστική

31/01 17:00 Παναιτωλικός – Άρης

31/01 18:00 Ατρόμητος Αθ. – ΟΦΗ

31/01 20:00 Βόλος – ΑΕΛ

01/02 16:00 Λεβαδειακός – Asteras Aktor

01/02 17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

01/02 19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20η Αγωνιστική

07/02 17:00 ΑΕΛ – Παναιτωλικός

07/02 18:00 Asteras Aktor – Βόλος

07/02 20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος Αθ.

08/02 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

08/02 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

14/02 17:00 Παναιτωλικός – Asteras Aktor

14/02 20:00 Βόλος – Άρης

15/02 16:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

15/02 17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

15/02 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

16/02 18:00 Ατρόμητος Αθ. – Πανσερραϊκός

22η Αγωνιστική

21/02 17:00 Asteras Aktor – Ατρόμητος Αθ.

21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

22/02 16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

22/02 16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

22/02 18:00 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

22/02 19:30 Άρης – Κηφισιά

22/02 20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

23η Αγωνιστική

28/02 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ

28/02 19:30 Ατρόμητος Αθ. – Παναιτωλικός

28/02 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ

01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Asteras Aktor

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η Αγωνιστική

07/03 17:00 Άρης – Ατρόμητος Αθ.

07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ

08/03 16:00 Asteras Aktor – Πανσερραϊκός

08/03 17:00 Βόλος – ΟΦΗ

08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

09/03 18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η Αγωνιστική

14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

14/03 19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

14/03 20:00 ΑΕΛ – Asteras Aktor

15/03 17:30 Κηφισιά – Βόλος

15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

15/03 19:30 Ατρόμητος Αθ. – ΑΕΚ

15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

26η Αγωνιστική

22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

22/03 19:00 Asteras Aktor – Παναθηναϊκός

22/03 19:00 Άρης – ΟΦΗ

22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

22/03 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος Αθ.

22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ

22/03 19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός