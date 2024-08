Σβεν Γκόραν Έρικσον: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αποχαιρετά τον εμβληματικό προπονητή

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον πέθανε σε ηλικία 76 ετών μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο, σε μια είδηση που βύθισε σε θλίψη το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αποχαιρετά τον σπουδαίο Σουηδό.

Την τελευταία του πνοή άφησε την Δευτέρα (26/08/24) ο Σβεν Γκόραν Έρικσον, με το ποδόσφαιρο να γίνεται πιο φτωχό, μετά την απώλεια του σπουδαίου προπονητή. Ο 76χρονος ο οποίος κάθισε στον πάγκο των Μπενφίκα, Λάτσιο, Ρόμα, εθνική Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι και Φιορεντίνα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις ομάδες που καθοδήγησε.

Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, αποχαιρετά τον Έρικσον, με τις ομάδες στις οποίες βρέθηκε να του στέλνουν το δικό τους αντίο.

The EFL is saddened to hear of the passing of former England manager Sven-Göran Eriksson. All our thoughts are with his family at this sad time. pic.twitter.com/lOulhgbTGW August 26, 2024

É com profundo pesar que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Sven-Göran Eriksson, aos 76 anos de idade. Descanse em paz, Míster #EPluribusUnum pic.twitter.com/U3LQU6J4Jl — SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2024

L’#ASRoma piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Ha guidato i giallorossi dal 1984 al 1987 conquistando una Coppa Italia. Il nostro pensiero va ai suoi familiari in questo momento di dolore. pic.twitter.com/5DnqI5U4B3 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 26, 2024

We would like to express our sincere condolences to the family and friends of Sven-Goran Eriksson, who has passed away at the age of 76.



Rest in peace, Sven. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2024

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.



A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97 — UEFA (@UEFA) August 26, 2024

La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Sven Göran Eriksson.

Il tecnico svedese ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico viola dal 1987 al 1989 pic.twitter.com/t5qpGSuW3G — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 26, 2024

O Έρικσον είχε καρκίνο στο πάγκρεας και στις αρχές του 2024 είχε αποκαλύψει ότι του είχε απομείνει ένας χρόνος ζωής στην καλύτερη περίπτωση.