Σβεν Γκόραν Έρικσον: Το συγκινητικό μήνυμα με το οποίο αποχαιρέτησε τον κόσμο

Ο Σβεν Γκόραν Ερικσον πέθανε σε ηλικία 76 ετών, με τον θρυλικό προπονητή να χάνει τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Λίγες ημέρες πριν από το θάνατο του, ο Σουηδός είχε στείλει ένα συγκλονιστικό μήνυμα στον κόσμο, με το οποίο θέλησε να πει το δικό του αντίο.

Η είδηση του θανάτου του Σβεν Γκόραν Ερικσον σκόρπισε τη θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον σπουδαίο προπονητή που είχε μια πολύ πετυχημένη καριέρα σε Μπενφίκα, Λάτσιο, Ρόμα, εθνική Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι και Φιορεντίνα να αφήνει την τελευταία του πνοή από καρκίνο την Δευτέρα (26/08/24).

Πρόσφατα ο Σουηδός συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime με τίτλο «Sven» και θέμα τη ζωή του, όπου 76χρονος έστειλε μηνύματα ζωής και στο τέλος είπε το δικό του αντίο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αποχαιρετήσει τον κόσμο, στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση.

«Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι.

Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος, ο κόσμος θα πει ”Ναι, ήταν καλός άνθρωπος”, αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό. Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό, τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ανατριχιάζοντας άπαντες.

“I have no pain… but I know it’s there”



Sven-Göran Eriksson opens up about being diagnosed with cancer.



, a new documentary on his extraordinary life and career, available on Prime Video from 23 August pic.twitter.com/3UDNXYuuZc