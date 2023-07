Βγήκε η πρώτη φιναλίστ. Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα επιβλήθηκε της Ελίνα Σβιτολίνα με 2-0 σετ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Wimbledon, ψάχνοντας το παρθενικό της Grand Slam.

Κάνοντας ένα φανταστικό ματς, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα νίκησε την Ελίνα Σβιτολίνα με 6-3, 6-3 σε 74 λεπτά και πήρε χωρίς πρόβλημα τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Wimbleton για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η 24χρονη Τσέχα τενίστρια (νο 42 στην παγκόσμια κατάταξη) θα παίξει για 2η φορά σε τελικό Grand Slam, μετά από αυτόν του Roland Garros του 2019.

Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist



The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L