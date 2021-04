Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν είναι για τους λίγους προνομιούχους, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, κάνοντας λόγο για «νίκη της κοινής λογικής», μετά την ματαίωση της δημιουργίας, από 12 κορυφαία ποδοσφαιρικά κλαμπ, της European Super League.

Η ανάρτηση του στο twitter:

A victory of common sense. European football is not for the privileged few.