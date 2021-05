Ο Άριεν Ρόμπεν συνεχίζει να ζωγραφίζει στα γήπεδα. Ο 37χρονος Ολλανδός επέστρεψε στη δράση μετά από επτάμηνη απουσία κι έκανε “όργια” απέναντι στην Έμεν.

Μπορεί στο ξεκίνημα της σεζόν να τραυματίστηκε, ωστόσο δεν το έβαλε κάτω κι επέστρεψε στην ενδεκάδα της αγαπημένης του Γκρόνιγκεν, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Ο Ρόμπεν έδωσε δύο ασίστ μέσα σε δέκα λεπτά απέναντι στην Έμεν, ψηφίστηκε ως ο παίκτης του αγώνα και στην συνέντευξη αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού, έβαλε τα κλάματα σαν μικρό παιδί μπροστά στην κάμερα.

«Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και να παίξω ποδόσφαιρο. Αν μπορώ να το κάνω επιτυχημένα, αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Μου θυμίζει πολλά. Ήταν δύσκολη η διαδρομή. Ήλπιζα να μπορέσω να παίξω ξανά και περίμενα περισσότερα. Ήταν σκληρό, αλλά συνέχισα να παλεύω. Η ανταμοιβή θα ερχόταν κάποια στιγμή. Το διασκέδασα σαν μικρό παιδί και ήμουν σημαντικός και για την ομάδα», είπε ο Ρόμπεν.

Must see big star from @FCBayern age 37 his first long match in 3 years and with 2 assists important. He breaks because he loved this game so much. 37 years Arjen Robben pic.twitter.com/UQuU8putVk