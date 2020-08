Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η Euroleague από τον ξαφνικό χαμό του Μάικλ Ότζο, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή στην προπόνηση του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Νιγηριανός σέντερ ήταν ιδιαίτερα γνωστός σε όλη τη φίλαθλη κοινή γνώμη της Ευρώπης, έχοντας αγωνιστεί πολλές φορές και στην Ελλάδα, κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αμφότερες οι ΚΑΕ μάλιστα εξέφρασαν το σοκ τους και τα συλλυπητήρια για το θάνατο του νεαρού αθλητή.

Θλίψη και σοκ σε Σερβία και Euroleague – Πέθανε στην προπόνηση άσος του Ερυθρού Αστέρα!

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια του Μάικλ Ότζο. Οι σκέψεις μας είναι στους φίλους και την οικογένειά του», έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

We are deeply saddened by the loss of Michael Ojo. Our thoughts to friends and family. RIP 🙏 #RIP #MichaelOJo @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/Ed2VVPPQUg

«Δεν υπάρχουν επαρκή λόγια για να εκφράσουμε την θλίψη μας για τον χαμό του Μάικλ Ότζο. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη», η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Words seem inadequate to express our sadness over the loss of Michael Ojo. May he rest in peace. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/wPeqxym5PG