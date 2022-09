Ο Τζον Γουόλ έκανε μία συγκλονιστική εξομολόγηση στο Players Tribune, όπου αποκάλυψε ότι ο τραυματισμός του στο πόδι λίγο έλειψε να οδηγήσει ακόμη και σε ακρωτηριασμό.

Στο απόγειο της καριέρας του στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο Γουόλ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και πλέον “παλεύει” να επανέλθει, έχοντας πάρει μετεγγραφή στους Λος Άντζελες Κλίπερς. Η ζωή του τον οδήγησε από το ζενίθ στο ναδίρ μέσα σε λίγους μήνες και μίλησε για αυτό, θέλοντας να εμπνεύσει τον κόσμο που βιώνει αντίστοιχα συναισθήματα.

«Για εμένα, όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Σε διάστημα τριών ετών, βρέθηκα από την κορυφή του κόσμου, στην απώλεια όλων όσων ενδιαφερόμουν περισσότερο. Το 2017 πηδάω πάνω στο τραπέζι των εκφωνητών, στην Ουάσινγκτον, όταν έχουμε οδηγήσει τη σειρά με τη Βοστόνη σε 7ο ματς και είμαι ο βασιλιάς της πόλης. Παίρνω τη μέγιστη επέκταση, νομίζοντας ότι θα μείνω στους Γουίζαρντς όλη μου τη ζωή. Ένα χρόνο μετά τραυματίζω τον αχίλλειο τένοντά μου και χάνω το μοναδικό καταφύγιο που είχα στη ζωή μου, το μπάσκετ.

Κατέληξα να έχω μία τόσο άσχημη μόλυνση, η οποία προήλθε από τα χειρουργεία, και παραλίγο να μου ακρωτηριάσουν το πόδι. Ένα χρόνο μετά, έχασα τον καλύτερο μου φίλο σε όλο τον κόσμο, τη μητέρα μου, από καρκίνο του μαστού».

Let’s be real, this battle ain’t easy… but I’m still here. I hope my story helps somebody. @PlayersTribune https://t.co/LoYlArHMsH