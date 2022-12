Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος αντάλλαξαν βαριές κουβέντες ύστερα από έναν αγώνα τους στο Wimbledon, ωστόσο λίγους μήνες μετά θα αγωνιστούν μαζί στο διπλό του Diriyah Tennis Cup.

Οι διοργανωτές του Diriyah Tennis Cup ένωσαν τον Στέφανο Τσιτσιπά με τον Νικ Κύργιο στο διπλό την τελευταία στιγμή. Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε κατηγορήσει τον Νικ Κύργιο για bullying.

Οι δυο τους θα παίξουν περίπου στις 20.30-21.00 με τους Στρίκερ/Χούρκατς για μια θέση στον τελικό του διπλού.

«Ποιος να το περίμενε», ήταν η απάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο tweet του Κύργιου, ο οποίος τόνισε ότι είναι μία περίεργη συνεργασία.

Who would have thought https://t.co/faDEm0lXmd