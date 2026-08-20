Συναγερμός στην Ιταλία για το Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ: Φόβοι επεισοδίων στο Μπέργκαμο λόγω Ισραήλ

Σε συναγερμό βρίσκεται το Μπέργκαμο ενόψει του αποψινού (20/8/2026) αγώνα της Αταλάντα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ του Conference League.

Η παρουσία της ισραηλινής ομάδας στην ιταλική πόλη αυξάνει τον κίνδυνο επεισοδίων πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη New Balance Arena του Μπέργκαμο.

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Το βράδυ της Τετάρτης (19/8/2026) η ομάδα της Global Sumud Flotilla, η ίδια του στολίσκου που αρκετές φορές φέτος επιχείρησε να διασπάσει τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από πλευράς του Ισραήλ – πρόβαλλε για λίγα λεπτά στην πρόσοψη του γηπέδου την επιγραφή ‘Boycott Israel’ («Μποϊκοτάρετε το Ισραήλ»).

«Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όχι όμως μια γενοκτονία. Το μποϊκοτάζ του Ισραήλ δεν αποτελεί πλέον μια πολιτική επιλογή ανάμεσα σε άλλες: είναι μια ανθρωπιστική ανάγκη, ένα ηθικό καθήκον απέναντι στον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος πληρώνει με τη ζωή του τη σιωπή και τη διεθνή συνενοχή», αναφέρουν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας.

«Κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας ευνοεί την ομαλοποίηση της βίας, κάθε εμπορική συμφωνία αποτελεί συνενοχή», υποστηρίζει η Global Sumud Flotilla και ζητάει από την ιταλική Κυβέρνηση την οριστική ακύρωση του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιταλίας και Ισραήλ για εμπορική και στρατιωτική συνεργασία, αλλά και από την UEFA τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις.

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Ο φόβος επεισοδίων είναι μεγάλος, γι’ αυτό και στο γήπεδο θα βρεθούν περισσότεροι από 350 αστυνομικοί μαζί με ομάδες anti-drones και ελικόπτερα.

Να σημειωθεί ότι στο γήπεδο θα βρεθούν περισσότεροι από 1.000 φίλαθλοι της Χάποελ Τελ Αβίβ, οι οποίοι θα φτάσουν στη New Balance Arena με συνοδεία της αστυνομίας.