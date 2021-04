Νέο σκάνδαλο για την οικογένεια Άρμστρονγκ, αφού μετά τον διάσημο ποδηλάτη και ο γιος του Λουκ έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, κατόπιν σχετικών καταγγελιών από 19χρονο κορίτσι.

Η κοπέλα κατηγορεί τον γιο του Νιλ Άρμστρονγκ για σεξουαλική επίθεση εναντίον της, η οποία και έλαβε χώρα το 2018 σε πάρτι στο σπίτι του ταπεινωμένου πρωταθλητή της ποδηλασίας, όπου και την εκμεταλλεύτηκε λόγω μέθης.

Η πλευρά της οικογένειας του φερόμενου ως θύτη, διαψεύδει το γεγονός και απορεί με την καθυστερημένη καταγγελία, ενώ κάνει λόγο για συναινετικό σεξ, αφού οι δυο τους διατηρούσαν σχέση αρκετών μηνών. Η ίδια η 16χρονη τότε κοπέλα (ο Λουκ Άρμστρονγκ ήταν 18 χρονών) όμως, αναφέρει ότι υπάρχει και τηλεφωνική επικοινωνία των δύο, όπου και παραδέχεται την επίθεση εναντίον της.

