Σύρος: Αποκολλήθηκε μέρος του στεγάστρου στο γήπεδο της Ερμούπολης από τον δυνατό αέρα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στη Σύρο προκάλεσαν ένα σημαντικό πρόβλημα στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης, με τον δυνατό αέρα να προκαλεί ζημιές στο στέγαστρό του.

Πιο συγκεκριμένα και όπως φαίνεται αποκαλύπτει το “sportcyclades.gr” αποκολλήθηκε ένα κομμάτι από το στέγαστρο της εξέδρας, το οποίο ευτυχώς έμεινε εντός γηπέδου και απομακρύνθηκε.

Η δημοτική Αρχή της Σύρου έκανε γνωστό ότι το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη (21.01.2026) και αναμένεται την Πέμπτη (22.01.2026) να τεθεί και πάλι στη διάθεση των συλλόγων.