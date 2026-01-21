Αθλητικά

Σύρος: Αποκολλήθηκε μέρος του στεγάστρου στο γήπεδο της Ερμούπολης από τον δυνατό αέρα

Η δημοτική Αρχή έκλεισε για σήμερα (21.01.2026) το δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης
ΦΩΤΟ sportcyclades.gr
ΦΩΤΟ sportcyclades.gr

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στη Σύρο προκάλεσαν ένα σημαντικό πρόβλημα στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης, με τον δυνατό αέρα να προκαλεί ζημιές στο στέγαστρό του.

Πιο συγκεκριμένα και όπως φαίνεται αποκαλύπτει το “sportcyclades.gr” αποκολλήθηκε ένα κομμάτι από το στέγαστρο της εξέδρας, το οποίο ευτυχώς έμεινε εντός γηπέδου και απομακρύνθηκε.

Η δημοτική Αρχή της Σύρου έκανε γνωστό ότι το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη (21.01.2026) και αναμένεται την Πέμπτη (22.01.2026) να τεθεί και πάλι στη διάθεση των συλλόγων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
317
127
112
101
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo