Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ο… χαμούλης που έγινε στο παιχνίδι μεταξύ των Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ και Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φοίνιξ, μετά από ένα κάρφωμα.

Ο Μιτς Κρικ πήρε φόρα και… γκρέμισε -με το κάρφωμα του- τον Ματ Ντελαβεντόβα, που προσπάθησε να τον σταματήσει. Το ματς του NBL πήρε στη συνέχεια “φωτιά”.

Ο Κρικ πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στον πεσμένο στο παρκέ πρώην συμπαίκτη του, με τον Μέισον Πέτλινγκ να του.. ορμάει και να ξαπλώνει στο παρκέ. Ακολούθησε σύρραξη μεταξύ των παικτών. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων μείναμε μόνο σε κάποια σπρωξίματα και κάποια… τραβήγματα φανέλας.

OMG. MITCH CREEK DUNKS ALL OVER DELLY AND THE THROWDOWN IS ALIVE! 🤯🤯🤯



