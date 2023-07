Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, όταν κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων δηλώσεων του μετά τον τελικό του Wimbledon, αναφέρθηκε στον γιο του που ήταν στην κερκίδα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν συναισθηματικά φορτισμένος μετά το τέλος του τελικού του Wimbledon και την ήττα του από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Σέρβος τενίστας, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ξέσπασε σε δάκρυα όταν είδε το γιο του χαμογελαστό στην εξέδρα.

Classy words from the seven-time champion.



An emotional Novak Djokovic speaks after his #Wimbledon final defeat to Carlos Alcaraz… pic.twitter.com/Lvg980Sbn8