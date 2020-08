Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπλεξε το εγκώμιο του Λούκα Ντόντσιτς μετά την καταπληκτική εμφάνιση του Σλοβένου γκαρντ στην ήττα των Μπακς από τους Μάβερικς.

Την άποψη πως ο Λούκα Ντόντσιτς είναι σπουδαίος γιατί εκτός των προσόντων που έχει ο ίδιος ατομικά, καταφέρνει και κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους, εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς από τους Μάβερικς (136-132).

“Παίζει εκπληκτικό μπάσκετ. Είναι σπουδαίος παίκτης. Κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχος. Ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες που έχω βρεθεί αντίπαλος. Κάνει όλη του την ομάδα καλύτερη και θα συνεχίσει κι ο ίδιος να γίνεται καλύτερος. Όσο κάνει και τους συμπαίκτες του καλύτερους, θα είναι πολύ δύσκολοι αντίπαλοι”, ήταν τα λόγια του “Greek Freak” για τον Ντόντσιτς.

