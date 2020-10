Τα… ρέστα τους για Αντετοκούνμπο παίζουν οι Μαϊάμι Χιτ! (pic)

Οι φιναλίστ των τελικών του ΝΒΑ, Μαϊάμι Χιτ, φέρονται να είναι έτοιμοι να δώσουν όσα χρήματα χρειάζονται προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς, λήγει το καλοκαίρι του 2021 και ο Έλληνας σταρ θα γίνει ο πιο περιζήτητος free agent στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, αν φυσικά δεν αποφασίσεις να παραμείνει στα “ελάφια” υπογράφοντας νέο συμβόλαιο μαζί τους νωρίτερα. Ανάμεσα στους “μνηστήρες” που θέλουν να τον αποκτήσουν, πολύ ¨ζεστά” έχουν πάρει το θέμα οι Μαϊάμι Χιτ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σαμς Καράνια, η ομάδα του Μαϊάμι δεν θα προτείνει supermax συμβόλαιο στον Μπαμ Αντεμπάγιο καθώς θέλει να εξοικονομήσει χρήματα ώστε να δελεάσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το επόμενο καλοκαίρι.

The Heat are “preparing to go all in” on pursuing Giannis Antetokounmpo in 2021 free agency, per @ShamsCharania pic.twitter.com/PgcVebcm3a