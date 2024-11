Ταεκβοντό: Πρωταθλήτρια Ευρώπης U21 η Στέλλα Μαρεντάκη – «Ασημένιος» ο Ραφαήλ Ιωάννης Μαρέτης στο Σεράγεβο

Σημαντικές επιτυχίες για το ελληνικό Ταεκβοντό στο πρωτάθλημα U21 που διεξάγεται στο Σεράγεβο, με την Στέλλα Μαρεντάκη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 67 κιλών, ενώ ο Ραφαήλ Ιωάννης Μαρέτης πήρε το ασημένιο στα 87 κιλά.

Οι μέρες στο χιονισμένο Σεράγεβο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 είναι γεμάτες από μετάλλια και επιτυχίες για το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό. Η Στέλλα Μαρεντάκη και ο Ραφαήλ Ιωάννης Μαρέτης κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τους τελικούς στις κατηγορίες τους, κατακτώντας χρυσό και ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα.

Αυτά τα δύο μετάλλια προστίθενται στα άλλα δύο που κέρδισε η Ελλάδα στο πρώτο διήμερο των αγώνων, δίνοντας στην ομάδα επιπλέον ώθηση για να σκαρφαλώσει ψηλότερα στη γενική κατάταξη της διοργάνωσης.

Η Μαρεντάκη συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, φτάνοντας στο τρίτο της μετάλλιο, αφού είχε κατακτήσει το χρυσό το 2019 στις κορασίδες και το χάλκινο το 2022 στους U21. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρέτης πανηγύρισε το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά, μετά την 3η θέση του το 2018 στους παίδες.

Η Ελλάδα χρειάζεται ακόμα ένα μετάλλιο για να φτάσει τα 40 στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από το 2012, όταν έκανε την πρώτη της διάκριση.

Η Μαρεντάκη αγωνίστηκε στα -67 κιλά και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο χωρίς να χάσει ούτε μία περίοδο. Νίκησε με σκορ 2-0 την Κύπρια Μελά, τη Ρωσίδα Κρίβοβα, την Πολωνή Κοβαλκόφσκα και, τέλος, την Ισπανίδα Μορένο στον τελικό, με το ίδιο σκορ. Η Μορένο ήταν η αντίπαλος που η Μαρεντάκη είχε ηττηθεί δύο φορές στο παρελθόν.

Ο Μαρέτης, στα -87 κιλά, αγωνίστηκε σκληρά και πέρασε από τον γύρο των 16 με νίκη 2-1 επί του Κροάτη Μπραντούρα. Στη συνέχεια, επικράτησε 2-0 του Ρώσου Λιουμπίνσκι και προκρίθηκε στον τελικό με μία σπουδαία ανατροπή (2-1) επί του Σέρβου Αϊντκούκοβιτς. Στον τελικό ηττήθηκε 2-0 από τον Ισπανό Τροϊντίνο, ο οποίος πλέον έχει τρία μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Η ελληνική παρουσία στην τρίτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

67 κιλά

– Τελικός: Μαρεντάκη vs Μορένο (Ισπανία) 2-0

– Ημιτελικά: Μαρεντάκη vs Κοβαλκόφσκα (Πολωνία) 2-0

– Προημιτελικά: Μαρεντάκη vs Κρίβοβα (Ρωσία/ΑΙΝ) 2-0

– Γύρος 16: Μαρεντάκη vs Μελά (Κύπρος) 2-0

87 κιλά

– Τελικός: Μαρέτης vs Τροϊντίνο (Ισπανία) 0-2

– Ημιτελικά: Μαρέτης vs Αϊντκούκοβιτς (Σερβία) 2-1

– Προημιτελικά: Μαρέτης vs Λιουμπίνσκι (Ρωσία/AIN) 2-0

– Γύρος 16: Μαρέτης vs Μπραντούρα (Κροατία) 2-1

63 κιλά

– Γύρος 16: Παναγόπουλος vs Μπαρέτα (Ιταλία) 0-2

49 κιλά

– Γύρος 32: Μπουρογιάννη vs Φοφανά (Γαλλία) 0-2

Αρχηγός της αποστολής είναι ο Ιωσήφ Μακρυνάκης, με τους συνοδούς προπονητές Κωνσταντίνο Καπάνη, Νικόλαο Τζανακάκη, Παναγιώτη Σοφιανό, Ιωάννη Μαμέκα, Χαρίλαο Μανεάδη και Μιλτιάδη Γουρουφίδη.