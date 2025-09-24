Τάιλερ Ντόρσεϊ για Γιάννη Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν: «Ήταν ανταγωνισμός αλλά στους ανθρώπους αρέσει το δράμα»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο πρόσφατο Eurobasket και μίλησε για την πορεία της ομάδας σε Κύπρο και Λετονία, αλλά και την αντιπαράθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν στο ματς με την Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Τόχουμε” του ΣΚΑΙ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία και αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη για τη διαχείριση του αγώνα, ενώ τόνισε ότι στον κόσμο αρέσει να βλέπει σταρ όπως ο Αντετοκούνμπο και ο Σενγκούν να είναι αντίπαλοι εντός και εκτός παρκέ.

Παράλληλα, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού απάντησε για τη σύνδεσή του με την Ελλάδα μέσω του παππού του, αλλά και τη σημασία του μεταλλίου στο Eurobasket για τον ίδιο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν απέφυγε να απαντήσει δε και για την προσωπική του ζωή.