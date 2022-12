Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μένει ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς και πλέον στα… πόδια του Έλληνα διεθνή “σκάνε” προτάσεις από την Ευρώπη. Τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Μεταξύ των ομάδων, ο Ολυμπιακός.

Η Euroleague βρίσκεται σε “συναγερμό” μετά την αποδέσμευση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Έλληνας διεθνής δεν “στέριωσε” στο ΝΒΑ και πλέον είναι έτοιμος να ακούσει τη… σωστή πρόταση, για να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί ήδη τις εξελίξεις της υπόθεσης, καθώς πέρυσι ο Ντόρσεϊ ήταν εξαιρετικός με τα ερυθρόλευκα. Μέτρησε 12.8 πόντους (51.7% δίποντο, 37.4% τρίποντο, 78.1% βολές), 2.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 24’10” συμμετοχής σε 38 παιχνίδια με τους Πειραιώτες στην Euroleague.

Σύμφωνα -πάντως- με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την κίνησή τους, προσφέροντας στον 26χρονο γκαρντ συμβόλαιο έως το 2024 με συνολικές απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

