Τάιλερ Ντόρσεϊ: Τα ιστορικά επιτεύγματα του Έλληνα γκαρντ μετά την απίθανη εμφάνισή του στο Ολυμπιακός – Κολοσσός

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 41 πόντους (ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με τους Πειραιώτες) και την 6η “κατοστάρα” στην GBL της φετινής σεζόν ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ του Κολοσσού Ρόδου με 100-86 για την 11η αγωνιστική της κανονικής περιόδου και παρέμεινε αήττητος και πρωτοπόρος στην βαθμολογία.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία με τα εννιά εύστοχα τρίποντα (9/14) αφού αυτή είναι η κορυφαία επίδοση από παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ κατέρριψε το ρεκόρ του Αϊζάια Κάνααν που είχε οχτώ τρίποντα (8/11) στις 8 Ιανουαρίου 2023 στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Οι κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού…

Συνολικά, ο Ντόρσεϊ σημείωσε την 11η καλύτερη επίδοση 9+ εύστοχων τριπόντων στην ιστορία της GBL, ενώ σημείωσε μόλις την τρίτη 40άρα στην ιστορία του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό πρωτάθλημα (από το 1992-93), μπαίνοντας έτσι σε μία λίστα που μέχρι σήμερα βρισκόταν μόνο ο Ζάρκο Πάσπαλι!

Ο απολογισμός του Ντόρσεϊ στο Ολυμπιακός – Κολοσσός

41 πόντοι (3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος, 1 μπλοκ, 7 κερδισμένα φάουλ, +26 στο +-, 45 INDEX σε 31’59”