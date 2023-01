Μπορεί αρκετές ομάδες της Euroleague να κινητοποιήθηκαν, με την λύση της συνεργασίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τους Ντάλας Μάβερικς, αλλά ο διεθνής γκαρντ φαίνεται πως δεν σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, προσπαθώντας να μείνει στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου, Μαρκ Στάιν, ο Τάιλερ ντόρσεϊ υπέγραψε συμβόλαιο στη G-League, μένοντας έτσι στη “δεξαμενή” των free agents, περιμένοντας να βρει ομάδα στο ΝΒΑ.

Θυμίζουμε ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί την περασμένη σεζόν με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη (κατέληξε τελικά στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ).

Να αναφέρουμε ότι ο Ντόρσεϊ αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της θυγατρικής ομάδας των Ντάλας Μάβερικς, έχοντας ουσιαστικά Two-Way συμβόλαιο,.

Σε 17 αγώνες κατέγραψε 24.4 πόντους με το απίθανο 47% στο τρίποντο (3.7 εύστοχα σουτ ανά 7.9 εκτελεσμένα), με 84.2% στις βολές, με 5.6 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 32.5 λεπτά.

The @TexasLegends currently hold Dorsey’s @nbagleague rights because of the games he played with the Legends on a Mavericks two-way contract, so a trade would be required for Dorsey to play elsewhere in the G League this season.



