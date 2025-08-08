Αθλητικά

Ταυτοποιήθηκαν 8 οπαδοί για απειλές κατά διαιτητών στους τελικούς της GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Οι απειλές προς διαιτητές έγιναν μετά τους δύο πρώτους τελικούς της GBL
Κέντρικ Ναν και Εβάν Φουρνιέ σε ένα από τα πρόσφατα ντέρμπι «αιωνίων»
Κέντρικ Ναν και Εβάν Φουρνιέ σε ένα από τα πρόσφατα ντέρμπι «αιωνίων» (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση απειλών εναντίον διαιτητών, που σημειώθηκαν μετά το τέλος των δυο πρώτων φετινών τελικών της Greek Basketball League, μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και οι οκτώ είναι φίλαθλοι και μάλιστα από τους επιφανείς, με ακριβά εισιτήρια.

Όσον αφορά το περιστατικό, μετά το πέρας των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα έστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα social media.

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, τακτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ κατηγορουμένων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

