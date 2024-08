Τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων 2024: LIVE η γιορτή για το «αντίο» στο Παρίσι

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 έφθασαν στο τέλος τους και η τελετή λήξης στο “Stade de France” στο Παρίσι θα δώσει και τυπικά τη… σκυτάλη στο Λος Άντζελες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028.

Από τις 26 Ιουλίου και την τελετή έναρξης, μέχρι σήμερα 11 Αυγούστου, η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού χτύπησε στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, προσφέροντας μοναδικές συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα, με την αυλαία να ρίχνει η τελετή λήξης στο γήπεδο “Stade de France”.

Οι διοργανωτές εμφανίζονται να έχουν ετοιμάσει μία μεγάλη γιορτή στο Παρίσι για να… αποχαιρετήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με την ελπίδα να προκαλέσουν λιγότερες αντιδράσεις σε σχέση με την τελετή έναρξης.

Όσον αφορά την ελληνική αποστολή, μετά την επιτυχημένη παρουσία με 8 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ευαγγελία Πλατανιώτη ως σημαιοφόροι, θα μπουν πρώτοι στο γήπεδο για την τελετή λήξης και το δικό τους “αντίο” στους αγώνες της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα αρχίσεις στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

The #Paris2024 closing ceremony kicks off in less than one hour! ⏲️



While we wait, let’s have a look at some of the most jaw-dropping moments from previous Games. 🤩



Do you have any to add to the list? pic.twitter.com/H2njPSZNg9