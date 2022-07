Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίζει τον Νικ Κύργιο στον τελικό του Wimbledon, με τον Σέρβο να ψάχνει τον 21ο τίτλο του σε Γκραν Σλαμ, κόντρα στον πρωτάρη Ελληνοαυστραλό.

Μετά την “περιπέτεια” στο Australian Open, ο Τζόκοβιτς επέστρεψε ξανά στο κορυφαίο επίπεδο και διεκδικεί έναν ακόμη μεγάλο τίτλο, την ώρα που ο Κύργιος στο τουρνουά της καριέρας του έχει την ευκαιρία να αλλάξει… επίπεδο.

Η εξέλιξη του Νόβακ Τζόκοβιτς – Νικ Κύργιος

Με break στο πέμπτο game ο Κύργιος πήρε το προβάδισμα στο πρώτο σετ

Με 6-4 ο Κύργιος έκλεισε το σετ και προηγείται με 1-0 του Τζόκοβιτς

Πρώτος μπρέικ στο δεύτερο σετ ο Τζόκοβιτς και προβάδισμα με 3-1

Μεγάλη μάχη για το δεύτερο σετ, με τον Κύργιο να χάνει τρία μπρέικ πόιντ στο 5-3 υπέρ του Τζόκοβιτς

“Έσωσε” το γκέιμ και πήρε το δεύτερο σετ ο Τζόκοβιτς μετά από 4 χαμένα μπρέικ πόιντ του Κύργιου

Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε έτσι σε 1-1 σετ τον τελικό του Wimbledon

Πρώτο μπρέικ στο τρίτο σετ από τον Τζόκοβιτς και προβάδισμα 5-4

Έξαλλος ο Κύργιος τα βάζει με το θεωρείο που δεν τον… υποστηρίζει αρκετά όταν κερδίζει

Στην κόψη του ξυραφιού το τέταρτο σετ, με τον Κύργιο να προηγείται 5-4 χωρίς μπρέικ ακόμη και τον Τζόκοβιτς να ισοφαρίζει σε 5-5. Στα 7 γκέιμ το σετ.