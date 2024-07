Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Ίγκνας Μπραζντέικις, επέστρεψε στη Ζαλγκίρις Κάουνας

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ίγκνας Μπραζντέικις, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την αποδέσμευσή του και την Ζάλγκιρις να ανακοινώνει την απόκτησή του λίγο αργότερα.

Σε μία αναμενόμενη κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την λύση του συμβολαίου του Λιθουανού φόργουορντ, Ίγκνας Μπραζντέικις

@_iggy_braz Wishing you a future filled with joy and success. It’s been a pleasure working with you. Best of luck in your new endeavor!



https://t.co/cHkOHjSx1s#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WvbtJI2M1x