Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ, ο Μάικ Σιζέφσκι, φέρεται να έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, στο τέλος της σεζόν 2021-22.

Ο Αμερικανός τεχνικός είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία του κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ, ενώ έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και με την Team USA στις διεθνείς διοργανώσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του GoodmanHoops όμως, ο επί δεκαετίες προπονητής του Ντιουκ (από το 1980) θα βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του, στην ηλικία των 75 ετών.

As @GoodmanHoops is reporting, Mike Krzyzewski plans to retire after the 2021-2022 season. Krzyzewski is finalizing a search process with university officials to name Duke’s associate head coach Jon Scheyer as the coach-in-waiting, sources tell ESPN.