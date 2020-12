Τέλος ξανά οι οπαδοί στην Premier League

Ο κορονοϊός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης και η Αγγλία πηγαίνει ένα βήμα πίσω, μετά τα νέα κρούσματα σε παίκτες της Premier League.

Με 18 κρούσματα σε παίκτες μέσα σε λίγες ημέρες, η αγγλική λίγκα αναγκάστηκε να αναβάλλει αρκετά παιχνίδια λίγο πριν την αλλαγή της χρονιάς και πλέον απαγορεύονται ξανά και οι οπαδοί σε όλα τα γήπεδα.

Αναβλήθηκε το Τότεναμ – Φούλαμ! Έξαλλος ο Μουρίνιο με την Premier League (video)

Με απόφαση των αρμόδιων αρχών, μπαίνει ξανά “λουκέτο” και στα γήπεδα των Λίβερπουλ και Έβερτον, που ήταν και τα μόνα που είχαν μείνει ανοικτά, με την άρση της απαγόρευσης για ένα μέρος των κερκίδων, τον προηγούμενο μήνα.

Ως εκ τούτου, αναμένεται πια να συνεχιστεί το πρωτάθλημα χωρίς οπαδούς, μέχρι νεωτέρας και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες με την πανδημία του κορονοϊού.

