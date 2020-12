Αναβλήθηκε το Τότεναμ – Φούλαμ! Έξαλλος ο Μουρίνιο με την Premier League (video)

Ο κορονοϊός έχει αρχίσει να “χτυπά” και πάλι την Premier League με τα νέα κρούσματα σε παίκτες και μέλη των ομάδων να αναγκάζουν τη λίγκα σε αναβολές αγώνων, μεταξύ των οποίων πια και το Τότεναμ – Φούλαμ.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα (30/12), αλλά η Premier League το ανέβαλε τελικά την τελευταία στιγμή, λόγω θετικών τεστ στους “κότατζερς”.

Premier League: «Κανένα θέμα διακοπής» σύμφωνα με το Sky Sports

Νωρίτερα, ο προπονητής της Τότεναμ, Ζοζέ Μουρίνιο, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με την Premier League, για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν γνώριζε μέχρι και λίγη ώρα πριν τη σέντρα, αν θα γίνει ή όχι το παιχνίδι. “Ματς στις 6 μ.μ. (σ.σ. ώρα Αγγλίας) κι ακόμη δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε. Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο”, έγραψε ειρωνικά ο Πορτογάλος σε λεζάντα ενός video που ανέβασε στο instagram.

Spurs’ fixture with Fulham, due to be played at 18:00 GMT this evening, has been postponed following a Premier League Board meeting



