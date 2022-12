Μία μέρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2022, ο Καρίμ Μπενζεμά ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του από την Εθνική Γαλλίας.

Με ανάρτηση του στα social media, ο Καρίμ Μπενζεμά ανακοίνωσε ότι φεύγει από την εθνική Γαλλίας.

“Έκανα την προσπάθεια και τα λάθη που χρειάστηκαν για να είμαι εδώ που είμαι σήμερα και είμαι περήφανος για αυτό! Έχω γράψει την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει”, έγραψε στην ανάρτηση του ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καρίμ Μπενζεμά έχασε τον Μουντιάλ 2022, καθώς τραυματίστηκε λίγες ημέρες πριν την έναρξη του τουρνουά. Αν και ανάρρωσε γρήγορα και κλήθηκε να επιστρέψει στο Κατάρ, απέρριψε την πρόσκληση των Γάλλων.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs