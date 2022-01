Ο Κλαούντιο Ρανιέρι δεν κατάφερε να στεριώσει περισσότερο από τρεις μήνες στον πάγκο της Γουοτφορντ.

Η Γουότφορντ βρίσκεται στο -3 από τη γραμμή της σωτηρίας στην Premier League και η βαριά εντός έδρας ήττα από την Νόριτς αποτέλεσε την… τελευταία σταγο΄να για τον Κλαούντιο Ρανιέρι.

Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα “Athletic”, ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας πέρασε την πόρτα της εξόδου στην Γουότφορντ, μετά από παρουσία τριών μηνών στην ομάδα.

