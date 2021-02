Τέλος ο Λένον από τη Σέλτικ, με υπηρεσιακό τεχνικό η ομάδα του Μπάρκα

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σέλτικ (ομάδα που αγωνίζεται ο Βασίλης Μπάρκας) αποτελεί ο Νιλ Λένον.

Η Σέλτικ ανακοίνωσε την Τετάρτη (24.02.2021) πως έκανε δεκτή την παραίτηση του Νιλ Λένον από τη θέση του προπονητή. Προσωρινός αντικαταστάτης του, θα είναι ο βοηθός του, Τζον Κένεντι.

«Είχαμε μια δύσκολη σεζόν λόγω πολλών παραγόντων και φυσικά είναι πολύ απογοητευτικό που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τις ίδιες επιτυχίες με πριν. Έχω εργαστεί τόσο σκληρά όσο ποτέ, για να προσπαθήσω να αλλάξω τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που χρειαζόμασταν. Πάντα έδινα το καλύτερό μου στο σύλλογο, ο οποίος θα είναι πάντα μέρος μου. Θα είμαι πάντα φίλαθλος της Σέλτικ και πάντα θα θέλω το καλύτερο για τη Σέλτικ», είπε ο Λένον.

Μετά από 30 αγωνιστικές, η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα βρίσκεται στη 2η θέση στην Premier League της Σκωτίας, με 64 βαθμούς και στο -18 από την πρωτοπόρο Ρέιντζερς.

Ο Λένον βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της Σέλτικ από τον Φεβρουάριο του 2019, «σηκώνοντας» δύο πρωταθλήματα. Σε 94 επίσημους αγώνες «μέτρησε» 68 νίκες, 11 ισοπαλίες και 15 ήττες. Το τελευταίο παιχνίδι του Λένον ήταν η ήττα (1-0) της Κυριακής από την Ρος Κάουντι.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.