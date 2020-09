Ο Λουίς Σουάρες θα πρέπει να θεωρείται πια οριστικά παρελθόν για την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει ήδη βρει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ουρουγουανός δεν υπολογιζόταν από το νέο προπονητή της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν, με αποτέλεσμα να βγει στην αγορά για την αναζήτηση της νέας του ομάδας.

Παρά τα σενάρια για Γιουβέντους και Άγιαξ, όμως, η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται ότι είναι αυτή που έχει φθάσει σε συμφωνία με τον Σουάρες για τη μετεγγραφή του στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και τη συνέχιση της καριέρας του στην Ισπανία.

BREAKING: @LuisSuarez9 has accepted to join @Atleti. He has parted ways with Barcelona and can join as a free agent. (Via @FabrizioRomano) pic.twitter.com/UHzB4Xkbx4