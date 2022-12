Οι Μάβερικς πήραν την απόφαση να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αναμένεται να βγει στην αγορά για να ψάνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είδε το two-way συμβόλαιό του να διακόπτεται, καθώς οι Μάβερικς θέλουν να δώσουν τη θέση του στον Έι Τζέι Λόσον.

Στα 17 παιχνίδια που αγωνίστηκε με τους Τέξας Λέτζεντς, τη θυγατρική των Μάβερικς στην G-League, ο διεθνής Έλληνας γκαρντ είχε 24.4 πόντους (47% τρίποντο), 5.6 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, ενώ στο NBA πάτησε παρκέ μόλις 3 φορές έχοντας 3 πόντους ανά συμμετοχή.

Εντός των επόμενων 48 ωρών θα πρέπει κάποια ομάδα του NBA να τον εντάξει στο ρόστερ της. Διαφορετικά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα βγει ως ελεύθερος στην αγορά για να ψάξει την επόμενη ομάδα του.

The Mavericks are waiving guard Tyler Dorsey and signing F/G AJ Lawson on a two-way NBA contract out of NBA G League College Park, sources tell @TheAthletic @Stadium.