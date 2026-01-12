Ο Αλβάρο Αρμπελόα ανέλαβε προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το «διαζύγιο» με Τσάμπι Αλόνσο

Λίγα λεπτά μετά το “διαζυγίου” με τον Τσάμπι Αλόνσο, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε τον “διάδοχό” του. Ο λόγος για τον προπονητή της Β’ ομάδας του συλλόγου και πρώην κεντρικού αμυντικού, Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να κρατήσει την ομάδα σε ισορροπία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της σεζόν. Ο 42χρονος άρχισε την ενασχόλησή του με την προπονητική το 2020 και εντάχθηκε απευθείας στην Ακαδημία της Ρεάλ. Σιγά σιγά ανέβηκε τα ηλικιακά τμήματα στους “μερένγκες”, μέχρι τον Ιούλιο του 2025 να αναλάβει τα ηνία της Castilla.

Ο Ισπανός θεωρείται το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του κλαμπ, με κάποια Μέσα στην Ισπανία να τον θεωρούν μόνιμο τεχνικό και όχι υπηρεσιακό.

“Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα θα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Under-14 A τη σεζόν 2020-2021, κατακτώντας το πρωτάθλημα, την ομάδα Under-16 τη σεζόν 2021-2022 και την ομάδα Under-19 από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής των Under-19, κατέκτησε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ισπανίας και Champions Cup), καθώς και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποτέλεσε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Υπερασπίστηκε τη φανέλα μας από το 2009 έως το 2016, σε 238 επίσημους αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέκτησε 8 τρόπαια: 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 1 πρωτάθλημα LaLiga, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν επίσης μέρος μιας ιστορικής εποχής, κατά την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Κατέγραψε συνολικά 56 συμμετοχές” αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.