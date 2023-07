Ένα απαράδεκτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα τένις στη Βουδαπέστη, με τη Σουάι Ζανγκ να αποχωρεί από το κορτ με κρίση πανικού μετά από τραγικό λάθος διαιτητή και τις αδικαιολόγητες αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό της.

Ο Σουάι Ζανγκ αντιμετώπισε την Αμαρίσα Τοθ, με τον αγώνα τένις στη Βουδαπέστη να ολοκληρώνεται πρόωρα, καθώς η Κινέζα τενίστρια αποσύρθηκε, έπειτα από κρίση πανικού που έπαθε!

Η 34χρονη τενίστρια αδικήθηκε από τη διαιτητή του αγώνα, καθώς ένα χτύπημα της βρήκε τη γραμμή, αλλά δεν μέτρησε.

Η Κινέζα, ούσα έξαλλη, ζήτησε να επέμβει η supervisor. Ωστόσο αυτή δεν εμφανίστηκε ποτέ, την ώρα που η αντίπαλος της έσβησε το σημάδι με το πόδι της.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don’t have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it’s really time you do something and investigate these, they can’t make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU