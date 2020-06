Ο Ενές Καντέρ βρίσκεται εδώ και χρόνια “αποκλεισμένος” από την πατρίδα του, την Τουρκία, εξαιτίας της κόντρας του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία οδήγησε και τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του στην φυλακή.

Ο πατέρας του Καντέρ βγήκε όμως πλέον από την τουρκική φυλακή στην οποία κρατούνταν και ο αστέρας του NBA, συγκλόνισε με το μήνυμά του στο twitter, για τα συναισθήματά του από αυτή την εξέλιξη.

«Θα μπορούσα να βάλω τα κλάματα! Σήμερα ανακάλυψα ότι 7 χρόνια μετά από τη σύλληψη του, ο πατέρας μου απελευθερώθηκε! Αφού πρώτα πέρασε από ένα αστείο δικαστήριο και τον κατηγόρησαν σαν εγκληματία μόνο και μόνο επειδή είναι ο πατέρας μου! Αυτό, ακριβώς οφείλεται στην πίεση που ασκήσαμε στο τουρκικό καθεστώς».

1) Wow!

I could cry

Today I found out that 7 years after arresting my dad, taking him through a Kangaroo court and accusing him of being a criminal just because he is my dad.



MY DAD HAS BEEN RELEASED!

This is due to the pressure we have put on the Turkish regime.