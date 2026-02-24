Θέλτα – ΠΑΟΚ: Αναχώρησε ο αποδεκατισμένος «δικέφαλος» για το Βίγκο

Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την προσοχή του στη ρεβάνς με τη Θέλτα στο “Μπαλαϊδος” (26.02.2026, 19:45), για τα playoffs του Europa League, έχοντας πολλές και σημαντικές απουσίες.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε τον Λούκα Ιβανούσετς να προπονείται κανονικά στον ΠΑΟΚ, ωστόσο ο παίκτης δε θα ταξιδέψει για το Βίγκο, καθώς είναι ακόμη ανέτοιμος. Παράλληλα, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Δημήτρης Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο.

Ακόμη, οι Σουαλιό Μεϊτέ, Ντέγιαν Λόβρεν και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Τάισον, ο οποίος στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στο γλουτό. Οι εξετάσεις του Παβλένκα έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα. Εκτός μάχης για τη ρεβάνς υπενθυμίζεται είναι και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Λόγω των πολλών απουσιών, ο Ρουμάνος προπονητής κάλεσε στην αποστολή τον 20χρονο τερματοφύλακα Βασίλη Νικολακούλη (για τρίτο), τον 18χρονο αριστερό μπακ Πέντρι Ντούνγκα, επανέφερε τον Κωνσταντίνο Θυμιάνη ενώ μαζί του πήρε και τον 17χρονο αριστερό μεσοεπιθετικό Δημήτρη Μπέρδο.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (24.02.2026) για Βίγκο. Την Τετάρτη (25.02.2026) οι Θεσσαλονικείς θα προπονηθούν στις 19:00 στο «Μπαλαΐδος», ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ντούνγκα, Θυμιάνης, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπέρδος, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ, Μύθου.