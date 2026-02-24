Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Παβλένκα γλίτωσε τα χειρότερα, απέφυγε το κάταγμα στα πλευρά

Ο Τσέχος τερματοφύλακας έχει θλαστικό τραύμα και θα κάνει θεραπεία για να το ξεπεράσει
Ο Παβλένκα
Ο Παβλένκα προπονείται με τη φόρμα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γίρι Παβλένκα ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς στις εξετάσεις που έκανε έγινε γνωστό ότι απέφυγε το κάταγμα στα πλευρά, κάτι που «έτρεμαν» οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, μετά τη σύγκρουση που είχε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.

Αυτό βέβαια, δε σημαίνει ότι ο Παβλένκα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στη Γαλικία. Ο Τσέχος τερματοφύλακας θα μείνει εκτός δράσης, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί η επιστροφή του, καθώς θα κάνει θεραπεία για να ξεπεράσει το θλαστικό τραύμα που υπέστη.

Ο ΠΑΟΚ έχασε και τον Τάισον για το παιχνίδι με τη Θέλτα και θα κληθεί να κάνει την ανατροπή στο Βίγκο έχοντας πολλές και σοβαρές απουσίες.

Ο Δικέφαλος έχασε 2-1 στην Τούμπα από την ισπανική ομάδα και θα κυνηγήσει μόνο τη νίκη για να πάρει το εισιτήριο για τους 16 του Europa League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
107
48
45
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo