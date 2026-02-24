ΠΑΟΚ: Ο Παβλένκα γλίτωσε τα χειρότερα, απέφυγε το κάταγμα στα πλευρά

Ο Γίρι Παβλένκα ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς στις εξετάσεις που έκανε έγινε γνωστό ότι απέφυγε το κάταγμα στα πλευρά, κάτι που «έτρεμαν» οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, μετά τη σύγκρουση που είχε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.

Αυτό βέβαια, δε σημαίνει ότι ο Παβλένκα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στη Γαλικία. Ο Τσέχος τερματοφύλακας θα μείνει εκτός δράσης, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί η επιστροφή του, καθώς θα κάνει θεραπεία για να ξεπεράσει το θλαστικό τραύμα που υπέστη.

Ο ΠΑΟΚ έχασε και τον Τάισον για το παιχνίδι με τη Θέλτα και θα κληθεί να κάνει την ανατροπή στο Βίγκο έχοντας πολλές και σοβαρές απουσίες.

Ο Δικέφαλος έχασε 2-1 στην Τούμπα από την ισπανική ομάδα και θα κυνηγήσει μόνο τη νίκη για να πάρει το εισιτήριο για τους 16 του Europa League.