Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Ο Βαλβέρδε λύτρωσε τους Μαδριλένους στις καθυστερήσεις

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει, η Ρεάλ Μαδρίτης απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι ξέρει να βγαίνει από τις… κρίσεις, στέλνοντας μήνυμα στην Μπαρτσελόνα ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.

Μετά από δύο σερί ήττες-σοκ από Οσασούνα και Χετάφε, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να φύγει νικήτρια με 2-1 από το “Μπαλαΐδος” απέναντι στην εξαιρετική φέτος Θέλτα, χάρις σε ένα… buzzer beater του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και μείωσε στον ένα βαθμό την απόστασή της απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, με έναν αγώνα περισσότερο.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής της LaLiga η «Βασίλισσα» δεν είχε καλή εικόνα, αλλά προηγήθηκε νωρίς -στο 11ο λεπτό- με τον Τσουαμενί. Η Θέλτα ισοφάρισε στο 25′ με τον Ιγκλέσιας, όμως ενώ όλα έδειχναν πως οι Μαδριλένοι όδευαν προς ακόμη μία «γκέλα» ήρθε το τρομερό γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις για να της χαρίσει ένα πολύτιμο «τρίποντο».

Tα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής της La Liga

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(25′ Ιγκλέσιας – 11′ Τσουαμενί, 90’+4′ Βαλβέρδε)

Οσασούνα-Μαγιόρκα 07/03

Λεβάντε-Τζιρόνα 07/03

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 07/03

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 07/03

Βιγιαρεάλ-Έλτσε 08/03

Χετάφε-Μπέτις 08/03

Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 08/03

Βαλένθια-Αλαβές 08/03

Εσπανιόλ-Οβιέδο 09/03

Η βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 64

Ρεάλ Μαδρίτης 63 -27αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 51

Βιγιαρεάλ 51

Μπέτις 43

Θέλτα 40 -27αγ.

Εσπανιόλ 36

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Οσασούνα 33

Χετάφε 32

Ράγιο Βαγεκάνο 30

Σεβίλη 30

Τζιρόνα 30

Βαλένθια 29

Αλαβές 27

Έλτσε 26

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 21

Οβιέδο 17