Η επανέναρξη του WNBA είναι… προ των πυλών, αλλά -όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοργανώτρια Αρχή- προέκυψαν επτά δείγματα αθλητριών θετικά στον κορονοϊό, από τις 137 παίκτριες που εξετάστηκαν για τον Covid-19.

Το WNBA προσπαθεί να ξεπεράσει το lock down που έφερε ο κορονοϊός και σχεδιάζει να ξεκινήσει τη σεζόν 2020 στα τέλη Ιουλίου, αλλά τη Δευτέρα (06.07.2020) ανακοίνωσε ότι 7 από τις 137 παίκτριες βρέθηκαν θετικές στον ιό την τελευταία εβδομάδα.

Η ανακοίνωση της Λίγκας έγινε την ίδια ημέρα που οι 11 από τις 12 ομάδες του πρωταθλήματος ήταν έτοιμες να αφιχθούν στην ακαδημία IMG στην Φλόριντα, η οποία θα χρησιμεύσει ως ένας ενιαίος χώρος για τις προπονήσεις, τους αγώνες και τη στέγαση των ομάδων.

«Κάθε παίκτρια που βρέθηκε θετική θα παραμείνει σε απομόνωση όσο χρειαστεί με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολα που έχουν ανακοινωθεί», αναφέρει το κείμενο του WNBA, ενώ όπως έγινε γνωστό οι εξετάσεις έγιναν στο διάστημα από 28 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου.

Η Λίγκα πρόσθεσε ότι η Ιντιάνα Φίβερ θα καθυστερήσει το ταξίδι της για τουλάχιστον 5 ημέρες λόγω του πρωτοκόλου που έχει συνταχθεί, εξαιτίας των στενών επαφών, από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο μέλη της Ιντιάνα βρέθηκαν θετικές στον κορονοϊό.

