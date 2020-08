Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρης Ιτούδης, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και θα τεθεί σε καραντίνα στην Αθήνα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική ομάδα.

Ο Ιτούδης βρίσκεται στην πατρίδα μας για τις καλοκαιρινές του διακοπές και μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη νέα σεζόν, όμως φαίνεται ότι κόλλησε τον ιό και πλέον θα πρέπει να παραμείνει για περισσότερο καιρό στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, αλλά μπήκε κατευθείαν σε καραντίνα, μακριά από την κόρη του και τη γυναίκα του, οι οποίες και είχαν αρνητικά τεστ. Ο Ιτούδης αναμένεται πια να χάσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας των Ρώσων.

.@ItoudisD tested positive for COVID-19



Our team’s head coach is tested positive for COVID-19 today. His wife and daughter are tested negative.



We wish Dimitris to get well soon and get back to working with the team, we wish his family good health! pic.twitter.com/5DI1DmNThn