Ο Τσάβι υποβλήθηκε σε τεστ για κορονοϊό και διαγνώστηκε θετικός, όπως ο ίδιος ενημέρωσε.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και νυν προπονητής της Αλ Σάαντ διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να μπει σε καραντίνα και να απομονωθεί, προκειμένου να μην διασπείρει τον Covid-19.

«Πριν από λίγες μέρες και ακολουθώντας τις οδηγίες, διαγνώστηκα θετικός στον κορονοϊό. Ευτυχώς αισθάνομαι καλά αλλά πρέπει να μπω σε καραντίνα μέχρι να μου δώσουν το “ok” οι γιατροί για να μπορέσω να επιστρέψω στην ρουτίνα μου και τη δουλειά μου. Μέχρι τότε ο Ντέιβιντ Πρατς θα προπονεί την ομάδα εκ μέρους μου, από το τεχνικό επιτελείο. Να προσέχετε και τα λέμε σύντομα στο γήπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσάβι.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff – coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46