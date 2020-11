Θετικός στον κορονοϊό ο Χάβερτς λίγο πριν τη σέντρα στο Τσέλσι – Ρεν!

Ο Κάι Χάβερτς δεν θα αγωνιστεί στο ματς της Τσέλσι με τη Ρεν που ξεκινά σε λίγη ώρα στο “Στάμφορντ Μπριτζ” καθώς όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Ρεν για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και στα τελευταία τεστ που υποβλήθηκε η ομάδα ο Κάι Χάβερτς διαγνώστηκε θετικός, όπως γνωστοποίησαν οι Λονδρέζοι. Ο Γερμανός άσος έχει τεθεί ήδη σε καραντίνα και και φυσικά τέθηκε εκτός αποστολής για το ματς με τους Γάλλους.

Frank Lampard has confirmed Kai Havertz has tested positive for Covid-19. As a consequence the player is now undergoing a period of self-isolation and is not involved in tonight’s Champions League game versus Rennes.#CHEREN