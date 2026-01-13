Θοδωρής Βλάχος: «Το παιχνίδι της Εθνικής πόλο ανδρών με την Κροατία είναι σαν προημιτελικός»

Η Εθνική πόλο ανδρών πήρε εύκολη νίκη κόντρα στη Σλοβενία με 23-8 και ο Θοδωρής Βλάχος στις δηλώσεις του μίλησε για το παιχνίδι με την Κροατία, που χαρακτήρισε προημιτελικό.

Η Σλοβενία δεν μπόρεσε να δυσκολέψει καθόλου την Εθνική πόλο ανδρών. Ο Θοδωρής Βλάχος ανέφερε ότι το παιχνίδι ήταν σαν μία προπόνηση για τη μεγάλη μάχη με την Κροατία που θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθληματος.

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή

Για την αναμέτρηση με τη Σλοβενία: «Δεν σχεδιάσαμε κάτι, περιμέναμε έναν πιο αδύναμο αντίπαλο από τη Γεωργία. Θέλαμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στην άμυνα και να έχουμε έναν καλό ρυθμό. Νομίζω ως έναν βαθμό τα καταφέραμε. Ήδη το μυαλό μας είναι στο επόμενο ματς με την Κροατία. Ήταν μία προπόνηση, δεν ξέρω αν ήταν μία πολύ καλή, αλλά ήταν προπόνηση».

Για την επιστροφή του Παπαναστασίου: «Τον βάλαμε λίγο στο νερό σήμερα, γιατί νιώθει καλύτερα. Μήπως μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε μεθαύριο όσο μπορέσουμε και ανάλογα τις ανάγκες. Δεν περισσεύει κανείς. Το επόμενο ματς είναι σαν προημιτελικός και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τον κερδίσουμε».

Για το αν είναι ευχαριστημένος από τον ρυθμό που αποκτά η ομάδα: «Αυτά τα ματς μπορεί να μας ξεγελάσουν εύκολα, δεν είναι κριτήριο για το τι θα συναντήσουμε σε δύο ημέρες. Είναι ένας αντίπαλος πολύ δυνατός, από τα φαβορί, συναντιόμαστε κάθε χρόνο είτε στη φάση των ομίλων είτε στα νοκ-άουτ, γίνονται μεγάλες μάχες. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον νικητή.

Θέλω να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε με μυαλό και πολύ πάθος, να βγάλουμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Σίγουρα θα υπάρξουν λάθη, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα ξεπεράσουμε. Θέλει πολλή δουλειά το παιχνίδι αυτό. Υπομονή».

Για την Κροατία: «Την ξέρουμε την ομάδα της Κροατίας. Την είδαμε και στα φιλικά που έδωσε στο Βελιγράδι. Ξέρουμε τα δυνατά της σημεία. Έχουμε κι εμείς πολλά που μπορούν να προβληματίσουν τους Κροάτες.

Όταν είμαστε κυρίως καλά στην άμυνα και μπροστά έχουμε υπομονή και ξέρουμε με ποιον τρόπο πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι κυλάει διαφορετικά Αν χάσουμε το μυαλό μας με τους διαιτητές τότε έχουμε μειονέκτημα και σαν Έλληνες και δύσκολα επανερχόμαστε στην τάξη».

Για το γήπεδο, που ήταν άδειο: «Εύχομαι να παίξουμε σε αυτή την αρένα γεμάτη, γιατί μάλλον θα έχουμε φτάσει προς το τέλος. Θέλουμε όλοι να το ζήσουμε. Προς το παρόν είναι πολύ λίγος κόσμος, αλλά είναι πολύ όμορφο αυτό που έχει δημιουργηθεί εδώ».