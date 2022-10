Διαβάστε τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα από το Ιράν για την Ελνάζ Ρεκάμπι. Η αθλήτρια αγώνων αναρρίχησης εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ σε αγώνες στη Νότια Κορέα, στη συνέχεια τα… ίχνη της χάθηκαν και πλέον εμφανίζεται έτοιμη να οδηγηθεί στη φυλακή!

Πηγαίνοντας κόντρα στις προσταγές του Ιράν, η Ελνάζ Ρεκαμπί αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ στον τελικό των Ασιατικών Αγώνων Αναρρίχησης στην Σεούλ, την περασμένη Κυριακή (16.10). Όπως ανέφερε το BBC Persian, μια ημέρα μετά, η αποστολή της θα έφευγε από το ξενοδοχείο, για να γυρίσει στην Τεχεράνη, αλλά η 33χρονη αθλήτρια απουσίαζε.

48 ώρες μετά την εμφάνισή της -και σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ το IranWire- η Ιρανή αθλήτρια Ελνάζ Ρεκαμπί φαίνεται πως επιστρέφει στη χώρα της, αλλά θα μεταφερθεί απευθείας από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης στη φυλακή Eβίν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Ιρανή αθλήτρια εξαπατήθηκε από τον επικεφαλής της Ομοσπονδίας Αναρρίχησης του Ιράν. Ο Ρεζά Ζαρέι φέρεται να την οδήγησε στο κτίριο της ιρανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, αφού έλαβε εντολές από τον τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής του Ιράν, Μοχάμαντ Χοσραβιβάφα.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή, ο πρόεδρος είχε λάβει εντολές από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και μετέφερε τον Ρεκάμπι στην πρεσβεία με το πρόσχημα ότι θα επιστρέψει με ασφάλεια στο Ιράν.

Ο Ρεζά Ζαρέι φέρεται να διαβεβαίωσε την Ρεκάμπι ότι θα μεταφερόταν με ασφάλεια πίσω στο Ιράν με ελάχιστο έλεγχο, εάν έδινε το διαβατήριό και το κινητό της τηλέφωνο στις αρχές.

Πηγές του IranWire στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνας ανέφεραν ότι η Ιρανή θα μεταφερθεί απευθείας από το αεροδρόμιο στη φυλακή Εβίν. Όπως αναφέρεται, εφόσον η Ελνάζ Ρεκαμπί παραδόθηκε στην Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν θα είχε τρόπο να διαφύγει: «Ξέρουμε τι κάνουν οι πρεσβείες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θα την πάνε κατευθείαν στο αεροδρόμιο και θα την επιστρέψουν στο Ιράν…».

Από την Τεχεράνη, πάντως, διαψεύδουν ότι η Ελνάζ Ρεκαμπί θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Elnaz Rekabi got to the final round of the Asian Climbing Competitions and finished in 4th place.

She competed WITHOUT HIJAB while competing for Iran.

The Women Uprising is already an irreversible rupture pic.twitter.com/3bSnW0jGCR