Η Ελνάζ Ρεκάμπι εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ κατά τη διάρκεια αγώνων αναρρίχησης στη Νότια Κορέα πηγαίνοντας… κόντρα στην υποχρέωση που έχουν οι αθλήτριες από το Ιράν.

Την είδηση για την εξαφάνιση της Ελχάζ Ρεκάμπι αποκάλυψε το BBC Persian. Η 33χρονη αθλήτρια ήταν μαζί με την ομάδα του Ιράν στη Σεούλ για τους Ασιατικούς Αγώνες Αναρρίχησης.

Την Κυριακή (16.10) η Ρεκάμπι αγωνίστηκε χωρίς κάλυμμα στην κεφαλή, την γνωστή χιτζάμπ, όπως υποχρεώνονται οι αθλήτριες από τη χώρα της. Μια ημέρα μετά, η ομάδα θα έφευγε από το ξενοδοχείο, για να γυρίσει στην Τεχεράνη, αλλά η 33χρονη αθλήτρια απουσίαζε.

Το BBC Persian ανέφερε ότι κατασχέθηκε το διαβατήριο και το κινητό της Ρεκάμπι.

Elnaz Rekabi got to the final round of the Asian Climbing Competitions and finished in 4th place.

She competed WITHOUT HIJAB while competing for Iran.

The Women Uprising is already an irreversible rupture pic.twitter.com/3bSnW0jGCR