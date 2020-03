Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει βυθιστεί στο πένθος λόγω του απροσδόκητου χαμού του 14χρονου παίκτης των ακαδημιών της ομάδας, Κριστιάν Μιντσόλα.

Σε βαρύ πένθος βρίσκονται στην Ατλέτικο Μαδρίτης λόγω του θανάτου του 14χρονου παίκτης των ακαδημιών της ομάδας, Κριστιάν Μίντσόλα, ο οποίος απεβίωσε σήμερα (28/3) αιφνιδίως μετά από ανακοπή καρδιάς.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 19/2/2006, ήταν μέλος της ομάδας των “ροχιμπλάνκος” από το 2013 και η απώλειά του έχει προκαλέσει σοκ στους ιθύνοντες του κλαμπ, με τον πρόεδρο, Ενρίκε Θερέθο, να δηλώνει χαρακτηριστικά:

“Είμαστε σοκαρισμένοι από τα θλιβερά νέα με τον χαμό του παίκτη μας. Λυπούμαστε βαθιά για την απώλειά του. Ολόκληρη η οικογένεια της Ατλέτικο θα βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας του Κριστιάν και των φίλων του σε αυτές τις στιγμές του πόνου”.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY