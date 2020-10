Θρήνος στο NBA για το απίθανο δυστύχημα του Μπι Τζέι Τζόνσον

Ένα απίθανο δυστύχημα στις ΗΠΑ “βύθισε” στο πένθος τους Χιούστον Ρόκετς και ολόκληρο το NBA, αφού στοίχισε τη ζωή του σκάουτερ Μπι Τζέι Τζόνσον.

Ο 65χρονος Αμερικανός, που υπηρέτησε για 10ετίες τις “ρουκέτες”, φέρεται να σκοτώθηκε με τον πιο απίστευτο τρόπο, σκορπώντας τη θλίψη στην οικογένειά του, αλλά και το αμερικανικό μπάσκετ γενικότερα.

Όπως έκανε γνωστό η σύζυγός του, το δυστύχημα συνέβη όταν ο Τζόνσον «οδηγούσε το ποδήλατό του και χτύπησε σ’ έναν αγωγό. Έπεσε μπροστά και έσπασε το λαιμό του. Δεν υπήρχε πουθενά αίμα».

Crushing loss for the NBA, Houston Rockets and the basketball community: Rockets scout BJ Johnson has passed away. BJ was a standup and genuine human and a basketball purist all over the world.