«Σοκ» στο μπάσκετ της Αμερικής, με το θάνατο του 19χρονου Τέρενς Κλαρκ – Σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Λος Άντζελες.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε σε ένα τροχαίο. Θλίψη στο NCAA με την είδηση του θανάτου του άσου του Κεντάκι, Τέρενς Κλαρκ.

Ο άτυχος 19χρονος βρισκόταν στο Λος Άντζελες όπου έκανε προπονήσεις. Μάλιστα, μια ημέρα πριν, υπέγραψε με την εταιρεία Klutch Sports, για τη συμμετοχή του στο NBA ντραφτ.

Ο Κλαρκ προσπαθούσε να αναρρώσει εγκαίρως από έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, που του άφησε σε ελάχιστους αγώνες στη μοναδική σεζόν της κολεγιακής του καριέρας (9.6 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε οκτώ αναμετρήσεις).

WKYT has confirmed reports that NBA draft prospect Terrence Clarke has passed away following a car accident.



Prayers to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/veE7T7NHM2