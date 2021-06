Τρεις ένοπλοι άνδρες επιτέθηκαν στον γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς, Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και του απέσπασαν 150.000 δολάρια, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν.

Το γύρο των ΗΠΑ κάνει η είδηση πως ο άσος των Λέικερς, Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας, νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το ΤΜΖ. Οι δράστες, που παραμένουν άγνωστοι, κατάφεραν να αποσπάσουν 150.000 δολάρια, υπό την απειλή όπλου, από τον 28χρονο γκαρντ, χωρίς ωστόσο ευτυχώς να τον τραυματίσουν.

Three men pulled out guns and robbed Kentavious Caldwell-Pope in Los Angeles earlier this month, per @TMZ



”In total, our sources say the thieves made off with about $150,000 worth of loot. We’re told KCP was NOT injured in the incident, however.” pic.twitter.com/m937vJWeoR